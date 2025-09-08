Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Андрей Данилко спел песню, которая близка сердцу каждого украинца.

Верка Сердючка исполнила хит Софии Ротару и Николая Мозгового / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Верка Сердючка исполнила легендарный хит Мозгового и Ротару

Как на номер отреагировали зрители

Легенда украинской сцены Верка Сердючка исполнила во Дворце "Украина" хит Николая Мозгового, который в свое время пела София Ротару, и сорвала пятиминутные овации. Об этом сообщает ТСН.ua.

Народный артист Украины Андрей Данилко (сценическое имя - Верка Сердючка) стал финальным акцентом концерта памяти легендарного композитора и поэта. На сцене также выступили Тина Кароль, Ирина Билык, Оксана Билозир и Аурика Ротару.

Андрей Данилко вместе с Инной Белоконь / фото: instagram.com, Верка Сердючка

По словам ведущей и организатора мероприятия Елены Мозговой, именно Данилко доверили исполнение культовой песни "Край, мой родной край", с которой началось творческое сотрудничество Мозгового и Софии Ротару.

"Когда я позвонила Андрею и предложила эту песню, он сразу откликнулся. Я почувствовала, что "Край" должен петь только он в этом концерте. Очень его уважаю как артиста и как человека", - рассказала Мозговая.

Верка Сердючка исполняет песню "Край, мой родной край" / Скрин с видео: instagram.com, Верка Сердючка

Верка Сердючка вышла на сцену в фирменном головном уборе со звездой, вышитом костюме и белом кейпе. Образ мамы Верки (Инны Белоконь) стал яркой изюминкой номера: вышиванка была совмещена с короткими красными спортивными шортами.

Мама Верки Сердючки в смелом образе на концерте / Скрин с видео: instagram.com, Верка Сердючка

Выступление настолько захватило публику, что артисту пришлось возвращаться на сцену и исполнять песню еще раз на бис.

Выступление Верки Сердючки на концерте памяти Николая Мозгового - смотрите видео:

Ранее Главред сообщал, что Инна Белоконь (мама Верки Сердючки) показала, как выглядит ее собственная мамочка. Инна поздравила ее с днем рождения трогательным обращением и опубликовала фото. "Бабушка" Верки поразила фанатов своим молодым видом.

Также песни Верки Сердючки стали причиной судебного иска. Бориспольский горрайонный суд оштрафовал директора развлекательного комплекса в Киеве, в котором звучали русскоязычные песни Андрея Данилко.

О персоне: Верка Сердючка Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".

