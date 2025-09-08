Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Вы узнаете:
- Верка Сердючка исполнила легендарный хит Мозгового и Ротару
- Как на номер отреагировали зрители
Легенда украинской сцены Верка Сердючка исполнила во Дворце "Украина" хит Николая Мозгового, который в свое время пела София Ротару, и сорвала пятиминутные овации. Об этом сообщает ТСН.ua.
Народный артист Украины Андрей Данилко (сценическое имя - Верка Сердючка) стал финальным акцентом концерта памяти легендарного композитора и поэта. На сцене также выступили Тина Кароль, Ирина Билык, Оксана Билозир и Аурика Ротару.
По словам ведущей и организатора мероприятия Елены Мозговой, именно Данилко доверили исполнение культовой песни "Край, мой родной край", с которой началось творческое сотрудничество Мозгового и Софии Ротару.
"Когда я позвонила Андрею и предложила эту песню, он сразу откликнулся. Я почувствовала, что "Край" должен петь только он в этом концерте. Очень его уважаю как артиста и как человека", - рассказала Мозговая.
Верка Сердючка вышла на сцену в фирменном головном уборе со звездой, вышитом костюме и белом кейпе. Образ мамы Верки (Инны Белоконь) стал яркой изюминкой номера: вышиванка была совмещена с короткими красными спортивными шортами.
Выступление настолько захватило публику, что артисту пришлось возвращаться на сцену и исполнять песню еще раз на бис.
Выступление Верки Сердючки на концерте памяти Николая Мозгового - смотрите видео:
О персоне: Верка Сердючка
Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".
