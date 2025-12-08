Укр
Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

Виталий Кирсанов
8 декабря 2025, 21:02
968
Женщины не были удивлены решением 37-летней де Армас разорвать отношения с 63-летним Крузом.
Бывшие жены Тома Круза объединились ради Аны де Армас
Бывшие жены Тома Круза объединились ради Аны де Армас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/TomCruise, instagram.com/ana_d_armas

Кратко:

  • Николь Кидман передала слова поддержки де Армас через Риз Уизерспун
  • Кэти Холмс также выступила на стороне кубинской актрисы

Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, поддержали Ану де Армас после ее разрыва с голливудской суперзвездой. Об этом сообщают источники Radar Online.

По данным издания, женщины не были удивлены решением 37-летней де Армас разорвать отношения с 63-летним Крузом. Николь передала ей слова поддержки через Риз Уизерспун, которая поддерживает с ней связь, а Кэти также выступила на стороне кубинской актрисы.

видео дня

"Ана получила много поддержки после разрыва, но больше всего ее поразило, что и Николь, и Кэти стоят за ней. Они сами прошли через отношения с Томом и точно знают, что она пережила", - сказала Кэти Холмс.

Источники также отмечают, что Том Круз имеет репутацию одного из наименее пригодных для длительных отношений голливудских сердцеедов. Его первый брак с актрисой Мими Роджерс закончился менее чем за три года в 1990 году. Затем он развелся с Кидман в 2001 году и с Холмс в 2012-м.

Отношения Тома Круза и Ани де Армас

Как сообщал Главред, Ану де Армас впервые заметили с Томом Крузом в феврале этого года. Их отношения быстро стали объектом обсуждений в медиа, особенно из-за разницы в возрасте: Крузу 63 года, а Ане - 37.

Уже в октябре стало известно, что Том Круз и его девушка Ана де Армас больше не вместе.

О персоне: Том Круз

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

Мы используем cookies
Принять