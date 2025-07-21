Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

Кратко:
- 13 июня на концерте Сердючка спела "около двух песен" на русском
- В качестве наказания назначили штраф в размере 425 грн
- Отдельно нужно уплатить 605 грн судебного сбора
Бориспольский горрайонный суд оштрафовал директора развлекательного комплекса в Киеве, в котором звучали песни на русском языке в исполнении Верки Сердючки. Об этом свидетельствует соответствующее постановление от 11 июля.
13 июня на концерте Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил "около двух песен" на русском языке.
Выступление квалифицировали как нарушение закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора".
Протокол об административном правонарушении составили на директора развлекательного комплекса.
Его признали виновным в нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций (ч.1 ст. 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
В качестве наказания назначили штраф в размере 425 грн. Отдельно он должен уплатить 605 грн судебного сбора.
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Скандал с Веркой Сердючкой - главное:
Как ранее сообщал Главред, в июне Тарас Креминь, когда был языковым омбудсменом, обратился в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации после концерта Андрея Данилко.
Команда украинского певца Андрея Данилко рассказала, почему он исполняет свои старые хиты на языке страны-оккупанта РФ.
Ирина Билык высказалась про языковой скандал с Сердючкой.
Позже Тарас Креминь заявил, что артист Андрей Данилко избежит наказания за выступление на концерте на русском языке.
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Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
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