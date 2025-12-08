"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

Даша Квиткова призналась, вышла ли она замуж на самом деле.

Даша Квиткова дала интервью

Что она рассказала о личной жизни

Украинская известная блогерша Даша Квиткова сделала заявление об отношениях с известным футболистом Владимиром Бражко, с которым состоит в отношениях.

В интервью для проекта "Тур зірками" Даша призналась, в каком она сейчас статусе.

Напомним, уже некоторое время ходят слухи о том, что Даша Квиткова вышла замуж за Бражко, ведь она носит кольцо на безымянном пальце, а также намекала, что поменяла фамилию в паспорте.

"Мы еще не узаконивали наши отношения, потому что и свадьбы у нас не было. А мне хочется! Я девочка, мне хочется свадебного платья, поэтому еще ничего у нас не было", - сказала инфлюенсер.

Пока пара не знает, когда состоится праздник, но он точно пройдет в теплое время года.

"Не знаю, какую свадьбу хочу. У нас столько много работы, что мы даже еще не обсудили, какая свадьба. Мы знаем только, когда мы хотим. Это будет ближе к теплу. А месяц, день - еще ничего не знаем. Как только мы начнем что-то готовить, я расскажу", - добавила Даша.

Отношения Даши Квитковой и Владимира Бражко

Отметим, об отношениях Квитковой и Бражко стало известно весной 2025 года, а в сентябре спортсмен сделал предложение возлюбленной. Ранее Даша состояла в браке с ведущим Никитой Добрыниным и имеет от него сына Льва.

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

