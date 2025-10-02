"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

Кратко:
- Как Леся Никитюк снимается с маленьким сыном
- Кто ей помогает
Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которая недавно родила сына, рассказала, как она успевает совмещать работу и уход за ребенком.
В интервью для Show 24 Леся отметила, что ей все удается благодаря поддержки родных, а больше всех ей помогает мама.
"Мамочка, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу!" — пошутила Никитюк.
Маме помогает и невестка Леси, поэтому она спокойно может сниматься на телевидении.
"Господь дал моей маме здоровья и сил. Она с радостью согласилась сидеть с внуком. Потом еще и невестка помогла, и они вдвоем прекрасно проводили время с нашим сыном, пока я работала", — добавила знаменитость.
Также она поделилась, что ей удалось сбежать больших трудностей, но нюансы все же есть – грудное вскармливание.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
