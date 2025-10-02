"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

Леся Никитюк продолжает активно сниматься.

Леся Никитюк - воспитание сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Как Леся Никитюк снимается с маленьким сыном

Кто ей помогает

Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которая недавно родила сына, рассказала, как она успевает совмещать работу и уход за ребенком.

В интервью для Show 24 Леся отметила, что ей все удается благодаря поддержки родных, а больше всех ей помогает мама.

"Мамочка, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу!" — пошутила Никитюк.

Леся Никитюк с возлюбленным / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Маме помогает и невестка Леси, поэтому она спокойно может сниматься на телевидении.

"Господь дал моей маме здоровья и сил. Она с радостью согласилась сидеть с внуком. Потом еще и невестка помогла, и они вдвоем прекрасно проводили время с нашим сыном, пока я работала", — добавила знаменитость.

Леся Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Также она поделилась, что ей удалось сбежать больших трудностей, но нюансы все же есть – грудное вскармливание.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что телеведущая Леся Никитюк скрывает лицо сына, однако делится счастливыми моментами своего материнства с поклонниками. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука.

Также Леся Никитюк поделилась с фанатами, как отдыхает со своим маленьким сыном на природе. Леся опубликовала видео с подписью: "Наш первый звонок", где в кадре она трясет погремушку, а малыш забавно дергает ручками и ножками.

