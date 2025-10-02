Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

Анна Подгорная
2 октября 2025, 00:23
18
Никитюк призналась, что на телевидении заставляет ее трепетать.
Леся Никитюк
Леся Никитюк новости - что ведущая думает о конкурентках на ТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Леся Никитюк заговорила о конкуренции в шоу-бизнесе
  • Ведущая раскрыла, как относится к этому явлению

Леся Никитюк в шоу-бизнесе с 2009 года. За это время она проделала путь от юмористки до одной из самых востребованных ведущих на украинском телевидении.

Впрочем популярность не вскружила голову Никитюк - она признает свой успех, но отдает должное конкуренткам на звездном Олимпе. Об этом Леся рассказала в интервью для Show 24.

видео дня

Ведущая подчеркнула, что ей нравится дух соревнования, и она охотно его поддерживает. "Здоровая конкуренция есть. Почему нет? Я игрок. Люблю конкуренцию, и даже люблю сама ее создавать. Это классно, когда есть ощущение соревнования. Потому что когда его нет и перед выходом на сцену внутри ничего не "трепещет", то считайте, что карьера закончилась", - убеждена Леся Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк новости - что ведущая думает о конкурентках на ТВ / instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный комик остался без жилья после тяжелой операции. Звезде "Лиги Смеха" Александру Венедчуку после кровоизлияния в мозг пришлось самостоятельно убирать последствия российской атаки.

Также украинская певица Настя Приходько сообщила о переходном этапе в жизни. Она с большим трудом отказалась от того, что сопровождало ее на протяжении 22 лет.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:54Фронт
Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

23:02Украина
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:26Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Последние новости

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

Реклама
21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

Реклама
19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

Реклама
16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять