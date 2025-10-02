"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

Никитюк призналась, что на телевидении заставляет ее трепетать.

https://stars.glavred.info/schitayte-chto-karera-zakonchilas-lesya-nikityuk-rasskazala-o-konkurentkah-10703108.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк новости - что ведущая думает о конкурентках на ТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк заговорила о конкуренции в шоу-бизнесе

Ведущая раскрыла, как относится к этому явлению

Леся Никитюк в шоу-бизнесе с 2009 года. За это время она проделала путь от юмористки до одной из самых востребованных ведущих на украинском телевидении.

Впрочем популярность не вскружила голову Никитюк - она признает свой успех, но отдает должное конкуренткам на звездном Олимпе. Об этом Леся рассказала в интервью для Show 24.

видео дня

Ведущая подчеркнула, что ей нравится дух соревнования, и она охотно его поддерживает. "Здоровая конкуренция есть. Почему нет? Я игрок. Люблю конкуренцию, и даже люблю сама ее создавать. Это классно, когда есть ощущение соревнования. Потому что когда его нет и перед выходом на сцену внутри ничего не "трепещет", то считайте, что карьера закончилась", - убеждена Леся Никитюк.

Леся Никитюк новости - что ведущая думает о конкурентках на ТВ / instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный комик остался без жилья после тяжелой операции. Звезде "Лиги Смеха" Александру Венедчуку после кровоизлияния в мозг пришлось самостоятельно убирать последствия российской атаки.

Также украинская певица Настя Приходько сообщила о переходном этапе в жизни. Она с большим трудом отказалась от того, что сопровождало ее на протяжении 22 лет.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред