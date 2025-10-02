"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

Кратко:
- Леся Никитюк заговорила о конкуренции в шоу-бизнесе
- Ведущая раскрыла, как относится к этому явлению
Леся Никитюк в шоу-бизнесе с 2009 года. За это время она проделала путь от юмористки до одной из самых востребованных ведущих на украинском телевидении.
Впрочем популярность не вскружила голову Никитюк - она признает свой успех, но отдает должное конкуренткам на звездном Олимпе. Об этом Леся рассказала в интервью для Show 24.
Ведущая подчеркнула, что ей нравится дух соревнования, и она охотно его поддерживает. "Здоровая конкуренция есть. Почему нет? Я игрок. Люблю конкуренцию, и даже люблю сама ее создавать. Это классно, когда есть ощущение соревнования. Потому что когда его нет и перед выходом на сцену внутри ничего не "трепещет", то считайте, что карьера закончилась", - убеждена Леся Никитюк.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
