"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

Приходько больше не будет такой, какой ее привыкли видеть близкие и поклонники.

https://stars.glavred.info/moy-posledniy-vyzov-nastya-prihodko-rasskazala-o-perehodnom-etape-v-zhizni-10702625.html Ссылка скопирована

Настя Приходько сейчас - певица сообщила о переменах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Вкратце:

Два десятилетия Настя Приходько была верна своему имиджу

Теперь звезда решила отказаться от привычного образа

Украинская певица Настя Приходько решилась на экстремальный эксперимент, и отказалась от "фишки", которая была ее визитной карточкой на протяжении целых 22 лет. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram.

Звезда решила сменить цвет волос на более светлый. "Выход" из черного дается Приходько и ее прическе очень непросто, поэтому она решила поделиться промежуточным вариантом - чтобы он послужил ей напоминанием о новом жизненном этапе. Сейчас волосы Насти мягкого каштанового оттенка.

видео дня

"Я уже третий раз выхожу из черного цвета, и никогда никто не мог сделать тот цвет, который я хочу. Моя борьба продолжается с апреля месяца, и этот цвет переходный, но я решила оставить и его на память. Самая тяжелая борьба - это борьба с самим собой, это мой последний вызов, я выдержу и сделаю тот цвет, который хочу! Чуть позже покажу другой! До 40 лет справлюсь! Я благодарю черный цвет, который был со мной 22 года. Но я хочу другой!" - пишет артистка.

В комментариях мнения поклонников певицы разделились: одни требуют возвращения черного, другие же отмечают, что перемена выгодно сказалась на образе звезды в целом.

Настя Приходько сейчас - певица сообщила о переменах / instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько сейчас - певица сообщила о переменах / instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько сейчас - певица сообщила о переменах / instagram.com/prykhodko_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Джамала жестко упала со сцены. Подробности инцидента, который обернулся для нее травмой, в социальных сетях раскрыла сама артистка.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах. С новой прической дочь Николая Мозгового скинула минимум 10 лет.

Читайте также:

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред