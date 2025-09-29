'Минус 10 лет': Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

Вы узнаете:
- Елена Мозговая сделала смелую стрижку
- Как сейчас выглядит продюсерка
Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. В своем Instagram она опубликовала свою фотографию с кардинально новой прической.
Мозговая решила сделать очень короткую стрижку, которая прекрасно подчеркнула ее черты лица. Она поблагодарила своего стилиста за работу и рассказала, что очень давно мечтала сменить имидж. Кроме этого, Елена отметила, что новая прическа оказалась очень удобной.
"Спасибо тебе, моя прекрасная богиня красоты, за стилячую и очень удобную стрижку", - написала продюсер.
Поклонники остались в восторге от результата эксперимента и отметили, что Мозговая стала выглядеть моложе на 10 лет.
Позже Елена выложила еще одно селфи с новым образом, дополнив его лаконичными черными очками.
"Есть такая, как есть. Мне по крайней мере точно норм", - с юмором подписала фотографию Мозговая.
Ранее Главред сообщал, что Алена Мозговая рассказала о своей борьбе с тяжелой болезнью. Она посочувствовала американской модели Белле Хадид, которая борется с заболеванием Лайма и поделилась своей историей жизни с этим непростым недугом.
Также муж продюсера Елены Мозговой заинтриговал поклонников возможным пополнением в семье. Дэвид Аксельрод рассказал, при каком условии супруги решатся на второго ребенка и рассказал о сложностях отцовства во время войны.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
