'Минус 10 лет': Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

Продюсер Елена Мозговая радикально изменила прическу.

https://stars.glavred.info/minus-10-let-elena-mozgovaya-smenila-imidzh-i-pomolodela-na-glazah-10702265.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая сделала новую прическу / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая сделала смелую стрижку

Как сейчас выглядит продюсерка

Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. В своем Instagram она опубликовала свою фотографию с кардинально новой прической.

Мозговая решила сделать очень короткую стрижку, которая прекрасно подчеркнула ее черты лица. Она поблагодарила своего стилиста за работу и рассказала, что очень давно мечтала сменить имидж. Кроме этого, Елена отметила, что новая прическа оказалась очень удобной.

видео дня

Елена Мозговая со своей стилисткой / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Спасибо тебе, моя прекрасная богиня красоты, за стилячую и очень удобную стрижку", - написала продюсер.

Поклонники остались в восторге от результата эксперимента и отметили, что Мозговая стала выглядеть моложе на 10 лет.

Елена Мозговая помолодела на 10 лет / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая получила комплименты новой прическе / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая поразила поклонников своим видом / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Позже Елена выложила еще одно селфи с новым образом, дополнив его лаконичными черными очками.

"Есть такая, как есть. Мне по крайней мере точно норм", - с юмором подписала фотографию Мозговая.

Елена Мозговая прокомментировала смену имиджа / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алена Мозговая рассказала о своей борьбе с тяжелой болезнью. Она посочувствовала американской модели Белле Хадид, которая борется с заболеванием Лайма и поделилась своей историей жизни с этим непростым недугом.

Также муж продюсера Елены Мозговой заинтриговал поклонников возможным пополнением в семье. Дэвид Аксельрод рассказал, при каком условии супруги решатся на второго ребенка и рассказал о сложностях отцовства во время войны.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред