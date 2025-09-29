"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

Юлия Проскурякова тяжело переживает сплетни о себе.

Юлия Проскурякова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Российская певица Юлия Проскурякова рассказала об отношениях со своим мужем – российским певцом Игорем Николаевым, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, пара женилась в 2010 году, но поклонники артиста не воспринимали его выбор, считая Юлию корыстной.

Игорь Николаев с семьей / фото: t.me, Игорь Николаев

Проскурякову часто критиковали за то, что она моложе Николаева на 22 года. Певица тяжело воспринимала травлю и пыталась оправдаться.

"Я из хорошей семьи, мой папа юрист, бывший прокурор Свердловской области. Мне тяжело было осознавать тот факт, что меня записали в плохие девочки. Мол, я пришла в жизнь Игоря Николаева, чтобы обязательно все испортить, и живу с ним только потому, что он богат и знаменит. Почему-то сразу написали, что я из деревни, хотя я из Екатеринбурга, города-миллионника. Писали, что я без образования, называли Золушкой… Для меня и моих родителей все это было так странно… Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени? У меня прекрасная семья, хорошее образование. Я родилась в большом красивом городе, да, не в Москве. Но за МКАДом тоже есть жизнь!" — сказала артистка.

Игорь Николаев с семьей / t.me, Игорь Николаев

Дело сплетен даже дошло до того, что Проскурякова судилась с одним из изданий.

"Помню, что какая-то желтая газета написала страшную статью. Они придумали парня, который якобы из-за меня совершил суицид. Я судилась с этим изданием и выиграла! Мне было очень обидно, хотя Игорь понимал, что это неправда. Но меня будто хотели очернить. Мы только начинали гастролировать, петь, а аудитория думала: "Ну, конечно. Врунья! У нее такое случилось. Я читала в газете!" Еще очень долго меня об этом спрашивали. Ужасно. Зато, когда я рассказывала правдивую историю о том, как мы с Игорем познакомились, никто не хотел верить. Я обязательно должна была Николаеву спеть, что-то такое сделать в гостинице, чем-то удивить, чтобы он решил быть со мной вместе", — добавила Юлия.

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

