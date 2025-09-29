"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

Вы узнаете:
Российская певица Юлия Проскурякова рассказала об отношениях со своим мужем – российским певцом Игорем Николаевым, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, пара женилась в 2010 году, но поклонники артиста не воспринимали его выбор, считая Юлию корыстной.
Проскурякову часто критиковали за то, что она моложе Николаева на 22 года. Певица тяжело воспринимала травлю и пыталась оправдаться.
"Я из хорошей семьи, мой папа юрист, бывший прокурор Свердловской области. Мне тяжело было осознавать тот факт, что меня записали в плохие девочки. Мол, я пришла в жизнь Игоря Николаева, чтобы обязательно все испортить, и живу с ним только потому, что он богат и знаменит. Почему-то сразу написали, что я из деревни, хотя я из Екатеринбурга, города-миллионника. Писали, что я без образования, называли Золушкой… Для меня и моих родителей все это было так странно… Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени? У меня прекрасная семья, хорошее образование. Я родилась в большом красивом городе, да, не в Москве. Но за МКАДом тоже есть жизнь!" — сказала артистка.
Дело сплетен даже дошло до того, что Проскурякова судилась с одним из изданий.
"Помню, что какая-то желтая газета написала страшную статью. Они придумали парня, который якобы из-за меня совершил суицид. Я судилась с этим изданием и выиграла! Мне было очень обидно, хотя Игорь понимал, что это неправда. Но меня будто хотели очернить. Мы только начинали гастролировать, петь, а аудитория думала: "Ну, конечно. Врунья! У нее такое случилось. Я читала в газете!" Еще очень долго меня об этом спрашивали. Ужасно. Зато, когда я рассказывала правдивую историю о том, как мы с Игорем познакомились, никто не хотел верить. Я обязательно должна была Николаеву спеть, что-то такое сделать в гостинице, чем-то удивить, чтобы он решил быть со мной вместе", — добавила Юлия.
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
