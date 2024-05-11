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Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

Элина Чигис
11 мая 2024, 03:00
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова анонсировали новую песню, но поклонники заподозрили о проблемах в браке пары.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова записали совместную песню / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о кровавом вторжении РФ в Украину, со своей женой певицей и актрисой Юлией Проскуряковой объявили о скором выходе новой песни под названием "Родные люди".

Как сообщают пропагандистские росСМИ, фанаты звезд уже давно заметили неладное в отношениях пары. Игорь все чаще появляется на людях без жены, а Юлия занялась карьерой актрисы и даже согласилась на сцены с поцелуями, чего не делала раньше, чтобы не обидеть мужа.

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После выхода анонса новой работы певцов, поклонники окончательно убедились в холодности супругов. Николаева обвинили в отсутствии эмоций, а Юлию в наигранности и что никакой химии в паре больше нет.

Некоторые фанаты даже вспомнили, как Игорь Николаев расстался с Наташей Королевой после совместного хита "Дельфин и Русалка".

Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

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