Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова анонсировали новую песню, но поклонники заподозрили о проблемах в браке пары.

https://stars.glavred.info/vse-kak-s-korolevoy-brak-igorya-nikolaeva-i-proskuryakovoy-na-grani-kraha-10564121.html Ссылка скопирована

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова записали совместную песню / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о кровавом вторжении РФ в Украину, со своей женой певицей и актрисой Юлией Проскуряковой объявили о скором выходе новой песни под названием "Родные люди".

Как сообщают пропагандистские росСМИ, фанаты звезд уже давно заметили неладное в отношениях пары. Игорь все чаще появляется на людях без жены, а Юлия занялась карьерой актрисы и даже согласилась на сцены с поцелуями, чего не делала раньше, чтобы не обидеть мужа.

видео дня

После выхода анонса новой работы певцов, поклонники окончательно убедились в холодности супругов. Николаева обвинили в отсутствии эмоций, а Юлию в наигранности и что никакой химии в паре больше нет.

Некоторые фанаты даже вспомнили, как Игорь Николаев расстался с Наташей Королевой после совместного хита "Дельфин и Русалка".

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

Читайте больше о Николаеве:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред