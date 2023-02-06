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Пожирал бывшую глазами: отношения Игоря Николаева с женой испортились из-за бюста Наташи Королевой

6 февраля 2023, 14:03
Скандал, который уложил Игоря Николаева в больницу с инфарктом, мог произойти в семье артиста из-за бесстыдства Наташи Королевой.
Игорь Николаев, Наташа Королева, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поссорились из-за Наташи Королевой / instagram.com/uliaveronika, instagram.com/koroleva__star

Российский певец и композитор Игорь Николаев в конце января попал в больницу с инфарктом. Там артист пережил второй приступ, операцию на сердце и сейчас находится в реанимации.

РосСМИ распространяют слухи, что до больничной койки Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

За неделю до первого инфаркта Николаев с бывшей супругой приняли участие в ток-шоу. В студию Королева пришла с таким глубоким декольте, что во время съемок композитор не смог смотреть никуда больше, кроме как на грудь певицы.

Такое неприкрытое вожделение якобы заметили не только в прессе - Проскурякова, сгорая от ревности, устроила Николаеву грандиозный скандал, и тут сердце певца не выдержало.

И хоть композитор и певица-запроданка не состоят в браке уже более 20 лет (по причине неверности первого), велика вероятность, что отпустить Наталью Николаев так и не смог.

Игорь Николаев попал в больницу

После сообщения о госпитализации, сам Игорь Николаев вышел на связь и сообщил, проходит обследование.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!" - написал музыкант в Instagram.

Стоит отметить, что в конце марта 2020 года Николаев уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, но врачи выявили у него пневмонию.

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