РосСМИ "наврали" об инфаркте: певец Игорь Николаев срочно вышел на связь из больницы

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу. Как сообщили российские СМИ, Николаеву якобы стало плохо и его увезли в больницу с подозрением на инфаркт.
"Николаеву вызвали скорую в его загородный дом утром 30 января. Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию. Сначала композитора привезли в больницу в Красногорске, но потом отправили в московский кардиоцентр", - сообщили росСМИ.
Что случилось с Николаевым
Сам Игорь Николаев вышел на связь и сообщил, что он находится в больнице.
"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!", - написал музыкант в Instagram.
Стоит отметить, что в конце марта 2020 года Николаев уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, но врачи выявили у него пневмонию.
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