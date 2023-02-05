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Игоря Николаева до инфаркта довела жена - в окружении певца намекнули на развод

5 февраля 2023, 17:17
СМИ утверждают, что нездоровая атмосфера, которая царила между 63-летним Николаевым и Проскуряковой последнее время, могла привести к проблемам с сердцем.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сильно ссорились до того, как артист слег с инфарктом / instagram.com/uliaveronika

Российский певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт в конце января. И хоть он сам и его близкие опровергали эту информацию, уже в больнице, через несколько дней после первого, ним случился второй инфаркт.

Его состояние врачи оценивают неутешительно - артисту предстоит серьезная реабилитация, а результаты лечения пока сложно спрогнозировать. И пока Николаев лежит в больнице, его близкое окружение дает неоднозначные комментарии в росСМИ.

Так соседка композитора заявила, что дома последнее время у артиста было неспокойно - его нынешняя жена, артистка Юлия Проскурякова часто скандалила и ругалась матом. Их отношения переживают не лучшие времена, возможно, дело идет к разводу, из-за чего Николаев и слег с больным сердцем.

"Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся", - уверенно заявляет соседка.

Сама Проскурякова эти обвинения отрицает - дескать проблемы у Николаева были, но про опасность для жизни, и уж тем более разлад в их отношениях речи не идет.

Игорь Николаев попал в больницу

После сообщения о госпитализации, сам Игорь Николаев вышел на связь и сообщил, проходит обследование.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!" - написал музыкант в Instagram.

Стоит отметить, что в конце марта 2020 года Николаев уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, но врачи выявили у него пневмонию.

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