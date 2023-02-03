В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии Николаева

Игорь Николаев изменился до неузнаваемости после гормональной терапии, которая сильно ударила по его организму, утверждают в России.

Игорь Николаев / скриншот YouTube

Состояние певца и композитора Игоря Николаева, который на днях попал в больницу, тщательно скрывают его родные.

У композитора был уже второй инфаркт, а состояние артиста куда хуже, чем пытается показать семья звезды, пишут росСМИ.

"После тяжелой операции на сердце певец находится в реанимации. В больнице он пробудет несколько недель, так как врачи боятся осложнений. Во время стентирования ему установили внутрь сосуда специально расширяющее устройство. Оно может не прижиться, потому певец должен быть все время под наблюдением специалистов. Игорю Юрьевичу нельзя пользоваться телефоном и разговаривать. Потому странно выглядят комментарии, которые от его имени раздают и пишут в его блоге", - сообщил анонимный источник.

Более того, Николаев изменился до неузнаваемости после гормональной терапии, которая сильно ударила по его организму.

Игорь Николаев попал в больницу

После сообщения о госпитализации, сам Игорь Николаев вышел на связь и сообщил, проходит обследование.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!", - написал музыкант в Instagram.

Стоит отметить, что в конце марта 2020 года Николаев уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, но врачи выявили у него пневмонию.

Вам может быть интересно: