Популярный российский певец загремел в больницу с инфарктом

Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, который позже подтвердился.

Орбакайте и Николаев / скриншот

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который в свое время был женат на украинской певице Наташе Королевой, поддерживающей террористическую Россию, попал в больницу с инфарктом.

Сначала информация появилась в Телеграмм-каналах, потом оказалось, что артисту таки подтвердили диагноз.

По сообщениям СМИ, Игорь Николаев находится в одном из кардиоцентров столицы. Очевидно ситуация серьезная, музыканта направили в блок интенсивной терапии.

Напомним, ранее россияне взбесились из-за того, что певец Игорь Николаев и Кристина Орбакайте вышли на сцену для совместного выступления в цветах флага Украины. Так, Николаев был одет в синий пиджак, а на Кристине Орбакайте было ярко-желтое платье.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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