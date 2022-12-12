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Николаева и Орбакайте гонят из России из-за "украинского наряда"

12 декабря 2022, 08:09
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте устроили "провокацию" на российском телевидении.
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте / скриншот

Россияне уже начали сходить с ума из-за вторжения их страны в Украину. Граждане страны-агрессора набросились на Кристину Орбакайте и Игоря Николаева, заподозрив их в поддержке нашей страны.

В эфире пропагандистского канала "Россия 1" певица и композитор вышли на сцену с цветами украинского флага: дочь Аллы Пугачевой была одета в желтое платье, а ее партнер по сцене — в синий пиджак.

Россияне считают, что таким образом артисты поддержали Украину и требуют изгнать Орбакайте и Николаева из страны.

Орбакайте и Николаев
Орбакайте и Николаев / скриншот

"Убрать немедленно их", "Возмутительная выходка", "Гнать с эфира врагов народа", "Пусть к мамаше в Израиль едет, или к себе в США", "И снова этот флаг! Совсем уже берегов не видят" , - писали обозленные россияне в сети.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Автор: Сергей Кущ
Кристина Орбакайте Игорь Николаев
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