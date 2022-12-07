Орбакайте и Николаев публично поддержали Пугачеву, назвавшую россиян "тварями и лицемерами"

Алла Пугачева в отличие от большинства российских звезд не боится говорить о своей позиции.

Игорь Николаев, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте / скриншот

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем и детьми сбежала в Израиль, продолжает отвечать ненавистникам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала эмоциональный пост, в котором назвала тварями и лицемерами россиян, которые регулярно обливают ее грязью, продолжая поддерживать войну в Украине.

Позиция Пугачевой пришлась по душе ее дочери Кристине Орбакайте. Старшая наследница Примадонны "лайкнула" пост, тем самым публично поддержав смелое заявление матери.

Понравился пост Пугачевой и ее украинским коллегам - Ирина Билык и Вера Брежнева также "лайкнули" публикацию Примадонны. Свое сердечко под постом оставил и композитор Игорь Николаев.

Публикация Пугачевой / скриншот

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также: