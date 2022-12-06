"Господи, прости этих жалких тварей": Пугачева рассказала, как выносит травлю

Алла Пугачева активно не поддерживает Россию в нападении на Украину и открыто говорит об этом.

Пугачева, Украина / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Российская певица Алла Пугачева, которая одна из первых осудила войну в Украине и прямо высказалась о том, что Россия напала на Украину, рассказала о том, как она борется с хейтом и критикой со стороны подписчиков.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Она решила ответить на вопрос: каким образом она выносит заказную травлю семьи.

"Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землёй Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все. Всем привет", - поделилась Пугачева своим способом.

Она также опубликовала яркое фото из своего окна, где виднеются пальмы, яркая зелень и голубое небо.

Напомним, ранее российский шоумен и комик Максим Галкин записал видеообращение к своим друзьям, которые из-за своей доброты пострадали от мошенников.

Оказалось, что от имени артиста и его жены, певицы Аллы Пугачевой, с разных номеров происходит рассылка с просьбой пожертвовать якобы на благотворительность. Учитывая тот факт, что звездная семья оказывает моральную и материальную поддержку Украине в ее сопротивлении российской военной агрессии, многие люди такие просьбы приняли на веру.

Галкин на своей странице в Instagram призвал не верить подобным "сборам". "Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого деньги не просим, с такими просьбами не обращались. Все это аферисты. Мы денег не просили и не попросим, берегите свои средства", - заявил комик.

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