Галкин прокомментировал щемящее фото девочки, которой заряжали ингалятор на заправке

Российский шоумен и противник войны не смог пройти мимо ситуации, в которую попали ребенок и его родители из-за российских обстрелов энергообъектов Украины.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который выступает против российского вторжения в Украину, отреагировал на щемящее фото девочки, которой родители заряжали ингалятор на заправке.
Родители маленькой киевлянки были вынуждены привезти ребенка на автозаправочную станцию, чтобы подключить к электроэнергии ингалятор, который нужен для жизни ребенка. Фото разлетелось сетью в четверг, 24 ноября.
Из-за обесточивания значительной части Киева, к чему привели ракетные удары страны-агрессора РФ, родителям девочки пришлось искать источник электричества где-то вне дома.
Галкин не смог пройти мимо такой ситуации. Он разместил фото девочки на своей странице в Instagram оставив под фотографией подпись с объяснениями, что такая ситуация сейчас сложилась в Киеве.
"Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни. Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом", – написал шоумен.
Ранее сообщалось, что российская певица Алла Пугачева и комик и шоумен Максим Галкин отпраздновали 21-ю годовщину отношений отдельно. Поздравлениями артисты обменялись на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собой. После одного из выступлений к нему подошла зрительница из Украины и подарила артисту платочек с патриотическими надписями на украинском языке.
Галкин признан иностранным агентом в России, потому что критикует политику Кремля и постоянно высказывает свою антивоенную позицию. Он не отрекался от своей родины, однако считает преступной полномасштабную войну России против Украины.
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