Катя Осадчая на Сніданку з 1+1 раскрыла, как украинцев в плену пытают гимном советского союза

Катя Осадчая рассказала о проекте Знайти своїх / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ продолжает рассказывать украинцам оперативные новостяи в стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такой важный для страны время проект остается точкой опоры каждого украинца и отныне выходит на один час дольше: по будням с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 на ТЕТ присоединилась ведущая Екатерина Осадчая, которая рассказала об успехах совместного с 1+1 проекта "Знайти своїх". Ежедневно на телеграм-канал "Пошук зниклих" приходят сотни заявок с просьбой найти пропавших знакомых и родственников, с которыми оборвалась связь в результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Сейчас в чат-бот канала поступило почти 25 тысяч заявок.

Осадчая поделилась историей, что буквально вчера одна из семей смогла найти пропавшего родственника благодаря проекту, чему основатели "Знайти своїх" невероятно рады.

"Действительно, у нас большое количество запросов, почти 25 тысяч. И мы невероятно радуемся, когда освобождают украинские территории, ведь выходят на связь люди, которых ищут. Мы связываемся с волонтерами или теми, кто едет первым на освобожденные территории. Также нам помогает и Нацполиция. Так было в деоккупированном Херсоне - когда я знаю, что у нас есть определенное количество заявок, и полиция говорит: "Все, мы едем на адреса. Вот тут бабушка, которую ищут, она жива, вот ее фото", - поделилась ведущая.

По словам Осадчей, запросов на поиск пропавших по сравнению с первыми месяцами войны - не так много, однако они сложнее. К примеру, их с улицы забрали оккупанты и взяли в плен.

"Гражданские заложники - это самая большая наша проблема. И вот буквально вчера уполномоченный по поиску пропавших Олег Котенко позвонил мне и сказал, что к обмену добавили гражданского. Действительно, гражданских очень сложно возвращать из заключения. Сейчас мы еще более плотно будем работать с офисом Уполномоченного по поиску пропавших, офисом по Правам людей. Нам важно донести, что гражданских людей в плену быть не может", - прокомментировала Осадчая.

По словам телеведущей, оккупанты даже забирают людей из домов, они исчезают и можно только предположить, что их посадили в тюрьму. И добавила: "Их забирают за что угодно: за родственника, который был полицейским в Украине, за имя Тарас, за любую украинскую символику, и даже если есть дальние родственники, которые служили или служат в ВСУ, или даже были в АТО в 2014 году. Когда мне об этом рассказывали правозащитники, я откровенно думала, что это какое-то преувеличение. Однако и со мной гражданские заложники поделились, что оккупанты пытают даже музыкой. Им включали гимн Советского Союза".

Кроме того, телеведущая поделилась одной из щемящих историй поиска пропавших. К сожалению, Мариуполь остается той точкой, откуда почти невозможно узнать никакой информации о людях. К проекту "Знайти своїх" обратилась Виктория, которая с марта ищет свою маму и сына – 11-летнего Глеба. В тот роковый день они остались у родственников, а Виктория пошла проверить свою квартиру. А когда вернулась, дома уже не было. Родственники выжили, и что произошло с мамой и Глебом не смогли объяснить.

"Впоследствии оккупанты нашли останки, однако они были не детские. Виктория верит, что Глеба могли забрать чужие люди. И он может находиться на территории России, Украины или Беларуси, где угодно. Глеб знал на память мамин телефон, но Виктория из-за обстрелов его потеряла. Поэтому ребенок не имеет куда позвонить и к кому обратиться. Возможно, зрители узнают Глеба и обратятся к нам", - подчеркнула телеведущая.

Осадчая подчеркнула, что сейчас проект начинает более плодотворное сотрудничество с Нацполицией в разных регионах. Как отметила телеведущая, государственный орган не остается в стороне, откликается на каждый запрос и предлагает собственные варианты сотрудничества. Кроме того, вчера ведущая 1+1 Екатерина Осадчая получила награду от Национальной полиции за совместный проект с 1+1 по поиску пропавших.

"... неожиданно получила награду от Национальной полиции. Мне очень приятно", - отметила Осадчая.

Напомним, "Знайти своїх" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Каждое утро в Сніданку з 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм-канале "Пошук зниклих" по ссылке.

Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиска просматривайте обновления ленты в телеграмм канале "Пошук зниклих" ведь любая информация может стать полезной для поиска утерянных украинцев. Также ищите проект "Знайти своїх" в Инстаграм.

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект в будни с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.