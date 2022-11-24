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Катя Осадчая получила награду от МВД Украины за волонтерскую деятельность

24 ноября 2022, 12:11

Ведущая Голосу країни и Светской жизни был отмечена медалью Национальной полиции.

Катя Осадчая
Катя Осадчая получила медаль от Национальной полиции Украины / instagram.com/kosadcha

Украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая сменила гламурные шляпки и светские рауты на волонтерскую деятельность.

С первых дней полномасштабной войны в Украине она создала благотворительную инициативу "Знайти своїх" и "Пошук зниклих" по поиску людей и гражданских пленников. С помощью Осадчей о судьбе своих близких узнали тысячи людей, тысячи семей смогли воссоединиться.

Из обычной благотворительной акции проекты ведущей переросли во всеукраинские программы при поддержке Национальной полиции Украины, с которой теперь плотно сотрудничает Осадчая.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что во время одного з совещаний с органами МВД Украины она, и все волонтеры, которые с ней работают, в ее лице, получили награду от Национальной полиции.

"Нас хотят сломать, заставить отчаяться, опустить руки… Чтобы мы не работали, оставили дела и отчаялись. Еще не понятно, что не выйдет? Сегодня была плодотворная встреча с МВД Украины. Благодарю Сергея Пантелеева за четкое сотрудничество, быстрое реагирование, новые подходы к поиску. Сегодня разработали еще несколько путей более плотного взаимодействия, будем внедрять. А в конце встречи неожиданно получила отличие от Национальной полиции. Мне очень приятно. Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить", - пишет Осадчая.

Катя Осадчая
Катя Осадчая получила медаль от Национальной полиции Украины / instagram.com/kosadcha

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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