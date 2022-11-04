"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

Осадчая мощно написала об украинцах / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая точно подметила, что украинцы – первый народ за всю историю мира, который в прямом эфире переживает все ужасы войны. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мои посты в ленте стали не столь частыми, я часто осознаю всю неуместность, когда так много ужаса вокруг. Я ежедневно листаю ленту инстаграм и ежедневно задумываюсь о соцсетях во время войны, мы первые кто идет по этому пути, мы первая нация в мире, кто имеет развитые сети с многомиллионной аудиторией и испытывает ужас войны в прямом эфире", – говорит Осадчая.

Она заметила то, как сильно и не в лучшую сторону изменилась жизнь каждого украинца.

"За 8 месяцев войны все обострилось, наши ощущения, что кому-то не та кофе в Варшаве, а у кого нет уже 8 месяцев воды в Николаеве, что кто-то помогает нон-стоп, а кто-то не может поднять себя из отчаяния, что кто-то путешествует, а кто-то заряжает павербанк и собирает детей на ночь в убежище. Что кто-то жалуется на кровать в съемной квартире на западе, а кто спит с детьми в лесополосе под Никополем, ведь туда не добивает артиллерия", – написала Осадчая.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассказала о том, как отличить россиянина от финна.

Как написала она на своей странице в Instagram, россиянина можно отличить по глазам. "Как отличить россиянина от финна? У россиянина глаза срущей собаки (простите песики за сравнение с этими тараканами), перепуганные, но с надеждой, что в Европе все разрулится", - написала Осадчая.

Телеведущая также добавила, что не понимает, зачем финны их пускают. "Если я не вцеплюсь кому-то в горло, будет чудо", - поделилась она.

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