'Глаза какающей собаки': Осадчая рассказала, как отличить россиян от финнов

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находятся в Финляндии на сьемках популярного талант-шоу, рассказала о том, как отличить россиянина от финна.

Как написала она на своей странице в Instagram, россиянина можно отличить по глазам. "Как отличить россиянина от финна? У россиянина глаза срущей собаки (простите песики за сравнение с этими тараканами), перепуганные, но с надеждой, что в Европе все разрулится", - написала Осадчая.

Телеведущая также добавила, что не понимает, зачем финны их пускают. "Если я не вцеплюсь кому-то в горло, будет чудо", - поделилась она.

Напомним, ранее Катя Осадчая поздравила с 20-тым Днем рождения своего старшего сына. Илья родился в первом браке ведущей с бизнесменом Олегом Полищуком.

Осадчей было всего 19 лет, когда ее первенец появился на свет. Она развелась с Полищуком спустя два года после рождения Ильи. Сейчас молодой человек получает за границе образование в сфере IT-технологий.

В День рождения своего первенца Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram серию редких кадров из собственного семейного архива.

Вас также может заинтересовать: