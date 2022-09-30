'Глаза какающей собаки': Осадчая рассказала, как отличить россиян от финнов

Телеведущая поделилась своими впечатлениями о посещении Финляндии, где много россиян.
Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находятся в Финляндии на сьемках популярного талант-шоу, рассказала о том, как отличить россиянина от финна.
Как написала она на своей странице в Instagram, россиянина можно отличить по глазам. "Как отличить россиянина от финна? У россиянина глаза срущей собаки (простите песики за сравнение с этими тараканами), перепуганные, но с надеждой, что в Европе все разрулится", - написала Осадчая.
Телеведущая также добавила, что не понимает, зачем финны их пускают. "Если я не вцеплюсь кому-то в горло, будет чудо", - поделилась она.
Напомним, ранее Катя Осадчая поздравила с 20-тым Днем рождения своего старшего сына. Илья родился в первом браке ведущей с бизнесменом Олегом Полищуком.
Осадчей было всего 19 лет, когда ее первенец появился на свет. Она развелась с Полищуком спустя два года после рождения Ильи. Сейчас молодой человек получает за границе образование в сфере IT-технологий.
В День рождения своего первенца Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram серию редких кадров из собственного семейного архива.
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