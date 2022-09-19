"Напоминает отношения с абьюзером": Осадчая рассказала, почему нельзя "оглядываться" на россиян

Катя Осадчая / Фото:Instagram Кати Осадчей

Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на слова двух популярных российских персон - Ксении Собчак и Аллы Пугачевой. В частности, Собчак заявила, что украинцы - нацисты, только лишь потому, что выступили против участия россиянки Натальи Водяновой в кампании популярного бренда.

В то же время, в поддержку Украины высказалась певица Алла Пугачева, назвав смерти российских солдат бесполезными.

Катя Осадчая говорит, что пора перестать реагировать на русских звезд. "Последние дни, на фоне ужасов в Изюме мы получили несколько месседжей из России. Они разные, но есть нечто общее для нас. Напомню – Собчак назвала нас нацистами за то, что украинцы высказываются против участия Натальи Водяновой в рекламной компании бренда Зара, а также Алла Пугачева высказалась в поддержку своего мужа, назвала цель гибели россиян иллюзорной и призвала к мирной жизни", - пишет она.

По словам Осадчей, эти высказывания совершенно разные, но несколько объединяющее - реакция украинцев.

"Я думала, что напоминает мне такое постоянное оглядывание на соседа, извините за такое прямолинейное сравнение, но, возможно, так будет нагляднее. это похоже, как девушка, ушедшая от парня абьюзера, но продолжает активно интересоваться его жизнью. И здесь примерно так, мы разные страны, с разными языками, с разными культурами, мы это признаем и призываем к этому, но мы пока не можем не оглядываться на "хороших" или плохих россиян, наши СМИ пишут о российских звездах, пишут в негативном свете, но пишут, а о них нужно вообще не писать, забыть, как зовут", - говорит она.

Осадчая добавляет, что мы не можем допустить гастролей хороших русских после Победы, ведь такие ошибки мы уже имели. артисты и граждане страны террориста не могут ехать, выступать, шутить, петь, ведь их страна убивает истязает, насилует украинцев и мы не простим этого никогда.

"Указать бренду на недопустимость в рекламе девушки из России – да. А нам реагировать на Собчак – нет, она в мировом контексте ноль, ее кроме своих никто не слышит, а с теми ее "своими" нам все уже давно понятно, просто проявилось то, что мы и так знали. Прочесть пост Пугачевой – да, можно поблагодарить под постом, что эти слова, возможно, лет за сто что-то изменят на болотах, но радоваться трое суток всеми соцсетями и СМИ – нет, лучше больше порадуемся успехам на фронте", - добавляет она.

"Давайте будем самодостаточны в своей культуре, каждый раз, когда хочется отреагировать на русских, вспомните и представьте, что вы их не знаете и никогда не знали и перейдите на страницу к мировой звезде и поблагодарите за поддержку", - говорит Катя Осадчая.

Напомним, ранее российский адвокат Александр Бенхин прокомментировал высказывания российской певицы Аллы Пугачевой, которая попросилась в "иноагенты", следом за своим мужем Максимом Галкиным.

По его словам, выступление Аллы Пугачевой носит эмоциональный окрас. Она, естественно, за своего мужа. "На данный момент, Алла Пугачева не сделала ничего, что могло бы квалифицировать ее как иноагента. Так что, будем ждать развития событий", - говорит он.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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