Российский адвокат рассказал что будет с Пугачевой, которая "попросилась" в иноагенты

Алла Пугачева / instagram.com/igorgulyaevofficial

Российский адвокат Александр Бенхин прокомментировал высказывания российской певицы Аллы Пугачевой, которая попросилась в "иноагенты", следом за своим мужем Максимом Галкиным.

По его словам, выступление Аллы Пугачевой носит эмоциональный окрас. Она, естественно, за своего мужа. "На данный момент, Алла Пугачева не сделала ничего, что могло бы квалифицировать ее как иноагента. Так что, будем ждать развития событий", - говорит он.

Как сообщает "Радио Свобода", росСМИ далеко не все процитировали слова Пугачевой с таким, казалось бы, сочным информповодом. В частности, главные информационные агентства РФ дали лишь первую часть поста певицы, где она просит пречислить ее к числу иноагентов, но "забыли" добавить, почему она приняла такое решение.

"Рассказывая о публикации Пугачевой, многие российские издания процитировали только первую часть поста. Так поступили, например, ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда", НТВ, "Известия", Лента.ру, RT и другие. При этом во многих из этих изданий опубликованы мнения депутатов Госдумы и различных прокремлёвских деятелей с резким осуждением слов Пугачёвой, но без контекста неясно, что именно они осуждают. Полностью слова Пугачёвой приводят – и выступают с их осуждением – некоторые провластные блогеры и телеграм-каналы", - пишет издание.

Кремль прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой, трусливо подчеркнув, что побаиваются легендарную Примадонну. Пресс-секретарь президента РФ сделал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь, и их это не касается.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", - цитируют Пескова росСМИ.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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