Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собой

Максим Галкин носит в качестве талисмана платок от украинки / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин признан иностранным агентом в РФ за критику политики Кремля и свою антивоенную позицию. Артист не отрекался от своей родины, но считает преступным тот факт, что нынешние власть и пропаганда развернули и поддерживают полномасштабную войну в Украине.

В РФ Галкина, некогда одного из топовых артистов, сейчас всячески презирают, в СМИ выходи бесчисленное количество материала, призванного очернить имя комика.

Недавно известное пропагандистское издание выпустило едкую статью об "украинизации" шоумена - Галкин отправился в мировое турне, и время от времени выходит на сцену в костюме в цветах украинского флага. Сейчас же он и вовсе позволил себе (меркам рашистских пропагандистов) немыслимое.

В Барселоне 11 октября шоумен включил в свою концертную программу несколько шуток на украинском языке. После выступления к нему подошла зрительница из Украины, и подарила артисту платочек с патриотическими надписями на украинском языке.

Женщина попросила артиста хранить этот сувенир из Украины, как талисман, а Галкин пообещал его сохранить.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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