Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru

Российский политик Александр Евсеев в интервью очередному пропагандистскому информационно-новостному изданию SOLENKA.INFO рассказал, что в Госдуме РФ уже заявили, что шоумена Максима Галкина, который не поддерживает войну и убийства мирных украинцев, посадят в тюрьму по возвращению на родину.

По словам политика, формально Галкин действительно может вернуться. Его жесткая критика в отношение войны России в Украине, не являются поводом для лишения гражданства. Поэтому, как россиянин Галкин может в любой момент пересечь границу и вернуться домой.

Издание пишет, что в своих высказываниях Галкин "допустил серьезную ошибку".

"В одном из своих постов в соцсети молодой супруг Примадонны заявил, что не намерен отдавать никому свой замок и готов отбивать его у судебных приставов, даже если для этого ему придется лить им на голову горящее масло. Именно эти слова и могут стать причиной возбуждения в отношении Галкина уголовного дела по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет", - бредит пропагандистское СМИ.

Между тем, мечты российских оккупантов вряд ли сбудутся, ведь Галкин, скорее всего, на родину не вернется, пока у власти там маразматик Путин вместе со своим террористическим кодлом.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, которую ненавидят в террористической России за ее антивоенную позицию, выбралась оттуда и обосновалась в Израиле.

Она поделилась своим фото из Израиля. На нем она выглядела сияющей и счастливой. "Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Примадонна.

Отметим, что ранее певица вернулась с детьми в Россию и даже отправила их в школу. Скорее всего, такой шаг был продиктован необходимостью оформить документы, недвижимость и другое имущество.

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