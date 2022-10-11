УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

11 октября 2022, 15:25

Депутат пристал к посту Максима Галкина в социальной сети Instagram и угрожает 6-летним лишением свободы.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru

Российский политик Александр Евсеев в интервью очередному пропагандистскому информационно-новостному изданию SOLENKA.INFO рассказал, что в Госдуме РФ уже заявили, что шоумена Максима Галкина, который не поддерживает войну и убийства мирных украинцев, посадят в тюрьму по возвращению на родину.

По словам политика, формально Галкин действительно может вернуться. Его жесткая критика в отношение войны России в Украине, не являются поводом для лишения гражданства. Поэтому, как россиянин Галкин может в любой момент пересечь границу и вернуться домой.

Издание пишет, что в своих высказываниях Галкин "допустил серьезную ошибку".

"В одном из своих постов в соцсети молодой супруг Примадонны заявил, что не намерен отдавать никому свой замок и готов отбивать его у судебных приставов, даже если для этого ему придется лить им на голову горящее масло. Именно эти слова и могут стать причиной возбуждения в отношении Галкина уголовного дела по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет", - бредит пропагандистское СМИ.

Между тем, мечты российских оккупантов вряд ли сбудутся, ведь Галкин, скорее всего, на родину не вернется, пока у власти там маразматик Путин вместе со своим террористическим кодлом.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, которую ненавидят в террористической России за ее антивоенную позицию, выбралась оттуда и обосновалась в Израиле.

Она поделилась своим фото из Израиля. На нем она выглядела сияющей и счастливой. "Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Примадонна.

Отметим, что ранее певица вернулась с детьми в Россию и даже отправила их в школу. Скорее всего, такой шаг был продиктован необходимостью оформить документы, недвижимость и другое имущество.

Вас также может заинтересовать:

Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:30

Военное преступление без срока давности: лидеры 11 стран Европы осудили ракетный удар РФ по Украине

15:25

Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

15:24

Был уничтожен костяк армии РФ: в ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантовВидео

15:16

Долина и Лолита падают в ноги российским властям: выяснилась неожиданная причина

14:59

"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план КремляВидео

Реклама
14:41

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФВидео

14:39

"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города УкраиныВидео

14:36

Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

14:33

Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазиюВидео

14:14

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

14:12

Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - экспертВидео

14:00

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:29

Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФВидео

13:26

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

13:20

Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - ФейгинВидео

13:04

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего: что обсуждалиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

12:56

Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

12:31

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой областиВидео

12:27

Хотел заработать: ВСУ ликвидировали оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 годаВидео

Реклама
12:26

Устроят неделю ада: какие города будут громить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

12:05

"Делает все непригодным": Дантес подколол поющую в подземках во время тревог Наталью МогилевскуюВидео

11:58

"Я опустошена разрушениями, мое сердце с украинцами": Мила Йовович пылко поддержала украинцев

11:53

В РФ заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены – руководитель спецслужбы БританииВидео

11:24

Гороскоп Таро на неделю 10-16 октября: Тельцам - ревность, Ракам - лень, Весам - прибыльВидео

11:08

Генерал, который давил танками людей во время путча 1991 года, теперь командует войной в УкраинеФото

10:58

"Путин готов устроить резню": в войне РФ против Украины может начаться новая ужасная фаза - CNNВидео

10:51

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

10:39

Ехал на работу: от ракетного удара врагов в Киеве погиб полковник полиции

10:39

Весь Киев будет без света: появился график веерных отключенийВидео

10:19

Украинские беженцы смогут получать пенсию в Польше: кто имеет право претендовать

09:57

Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел - СМИВидео

09:29

ВСУ освободили более 200 кв. км на западе Луганской области - ISW

08:52

Криворукие террористы опять заставили мир о себе говоритьмнение

08:42

Крах, гражданская война и выживание режима Путина: озвучены три сценария будущего РФ

08:08

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

07:59

Российская ракета убила в центре Киева врача ОХМАТДИТА: 5-летний мальчик остался сиротой

07:23

Гороскоп на сегодня 11 октября 2022: Львам - знакомство, Весам - сюрприз, Водолеям - рывок в карьереВидео

07:12

Арестович оценил риски вторжения Беларуси в УкраинуВидео

06:47

Враг публично расписался в неспособности воевать против ВСУмнение

Реклама
06:40

Минус 174 оккупанта, самолет Су-25 и много другой техники: озвучены потери РФ за сутки на Юге

06:10

"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделеВидео

06:00

С Днем девочек - прикольные поздравления и милые открытки к празднику

05:15

Резкое похолодание раздавит бабье лето: украинцы узнали сроки "ледяного" прогнозаВидео

04:30

"Личный удар по Путину": Жданов объяснил символическое значение удара по Крымскому мосту

03:43

Невероятный гарнир и божественный десерт: зачем люди жарят бананы

03:20

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

03:09

Клубничка от клубнички: Хайди Клум устроила парную фотосессию в откровенном белье с юной дочерью

02:37

Звезда сериала Игра престолов тайно вышла замуж

02:10

Мороз будет "щипать": синоптик рассказала, когда в Украине резко похолодаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять