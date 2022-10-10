Счастливая Пугачева помолилась за мир

Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева, которую ненавидят в террористической России за ее антивоенную позицию, выбралась оттуда и обосновалась в Израиле.

Она поделилась своим фото из Израиля. На нем она выглядела сияющей и счастливой. "Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Примадонна.

Отметим, что ранее певица вернулась с детьми в Россию и даже отправила их в школу. Скорее всего, такой шаг был продиктован необходимостью оформить документы, недвижимость и другое имущество.

Кроме того, певица получила израильский паспорт и теперь является гражданкой Израиля.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева решила прервать молчание после побега в Израиль.

После смелого решения на Примадонну вылилось огромное количество грязи - россияне осудили поступок певицы.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

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