Остались без крыши над головой: Павел Зибров рассказал про друзей, в чей дом попала вражеская ракета

Павел Зибров рассказал про друзей, которые пострадали от ракетного обстрела 23 ноября / instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский эстрадный певец, Народный артист Украины Павел Зибров показал последствия вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Вышгороде. Там жили его друзья, душераздирающей историей которых он поделился на своей странице в Instagram.

Певец показал ролик - все, что осталось от квартиры семьи с двумя детьми. Отец семейства сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, мать - также в больнице с осколочными ранениями.

Ранее, в начале войны, по рассказам Зиброва, его друзья пережили оккупацию. Теперь остались искалеченными и без крыши над головой.

"Друзья, вчера произошла ужасная беда, вражеская ракета попала в жилой дом в Вышгороде. В этом доме, который на видео, были наши хорошие друзья. Валя в больнице с осколочными ранениями, Виталик в реанимации, борется за жизнь и конечности", - рассказал певец.

Он уже заявил, что часть денег со своего ближайшего концерта передаст на помощь семье своих друзей, но также обратился к подписчикам с просьбой поддержать пострадавших по мере их возможностей.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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