УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Остались без крыши над головой: Павел Зибров рассказал про друзей, в чей дом попала вражеская ракета

24 ноября 2022, 18:21

Взрослые сейчас в больнице с ранениями, а дети - боятся не увидеть родителей.

Павел Зибров
Павел Зибров рассказал про друзей, которые пострадали от ракетного обстрела 23 ноября / instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский эстрадный певец, Народный артист Украины Павел Зибров показал последствия вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Вышгороде. Там жили его друзья, душераздирающей историей которых он поделился на своей странице в Instagram.

Певец показал ролик - все, что осталось от квартиры семьи с двумя детьми. Отец семейства сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, мать - также в больнице с осколочными ранениями.

Ранее, в начале войны, по рассказам Зиброва, его друзья пережили оккупацию. Теперь остались искалеченными и без крыши над головой.

"Друзья, вчера произошла ужасная беда, вражеская ракета попала в жилой дом в Вышгороде. В этом доме, который на видео, были наши хорошие друзья. Валя в больнице с осколочными ранениями, Виталик в реанимации, борется за жизнь и конечности", - рассказал певец.

Он уже заявил, что часть денег со своего ближайшего концерта передаст на помощь семье своих друзей, но также обратился к подписчикам с просьбой поддержать пострадавших по мере их возможностей.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Павел Зибров новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:50

Ракетный удар РФ по Украине: погибли 10 человек, еще 52 получили ранения

18:44

Лукашенко может предстать перед трибуналом: в Европарламенте сделали громкое заявлениеВидео

18:41

Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

18:27

"Не хватает интеллекта": у Зеленского колко высмеяли ракетный шантаж КремляВидео

18:21

Остались без крыши над головой: Павел Зибров рассказал про друзей, в чей дом попала вражеская ракетаВидео

Реклама
18:14

"Запустят около 100 ракет": Жданов рассказал, когда ждать нового удара по УкраинеВидео

17:40

Зачем хозяйки бросают кубики льда в стиральную машинку: секрет, о котором почти никто не знает

17:18

В Украине перебои с мобильной связью: в Минцифры назвали регионы с самой сложной ситуациейВидео

16:39

Мстительная жестокость: принц Гарри и Меган Маркл шантажируют короля Чарльза III внуками

16:36

РФ требует выполнения желаний: в ОП жестко отреагировали на открытый шантаж со стороны КремляВидео

16:03

Россияне надеются на катастрофу в Киеве, но ее не будетмнение

15:30

Блэкаут заканчивается: во все области Украины подали электричество - ОПВидео

15:29

Регина Тодоренко в одном полотенце и панамке показала, как зависает в "русской баньке"

15:12

Украинские специалисты могут найти прямые контракты с мировыми IT-гигантами - Favbet Tech реклама

14:52

"Выполните требования - остановятся все возможные страдания": РФ открыто шантажирует УкраинуВидео

14:36

Анна Богдан рассказала об общении с "холостяком" Михаилом Заливако после их разрыва

14:30

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

14:19

Атаки не утихают: в Минобороны назвали направление с самой адовой ситуацией на фронтеВидео

13:22

"Дальше – полное уничтожение Украины": Лукашенко умоляет Зеленского станцевать под дудку ПутинаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам – подозрения, Девам – воздержание, а Тельцам – неприятности

Реклама
12:30

Родственнички из преисподней: 7 шагов к здоровому общению с токсичной семьей

12:11

Катя Осадчая получила награду от МВД Украины за волонтерскую деятельность

12:05

России необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине - ГУРВидео

11:58

Когда в Киеве включат свет и воду: что известно о ситуации в столицеВидео

11:48

Приметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечьВидео

11:19

Ольга Сумская показала, как из-за блэкаута готовит ужин прямо в подъездеВидео

11:16

"Абсурдная идея": Кулеба разнес упреки Кремля о мирных переговорахВидео

10:36

Постпред РФ в ООН Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей

10:30

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

10:21

В Офисе президента рассказали о ситуации с электроснабжением в УкраинеВидео

09:56

РФ может попытаться переиграть Лиманскую операцию - Арестович

09:46

"Этот бомбовый террор должен немедленно прекратиться": Шольц призвал РФ сесть за стол переговоров

09:31

В США опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине - Politico

08:11

В Киеве 70% жителей без света, водоснабжение восстановлено на левом берегу - Кличко

07:23

Ракетные удары по Украине не должны остаться безнаказанными - Макрон

06:33

"Ждем в первой половине дня": Зеленский рассказал, когда в Киеве восстановят электроснабжение

01:31

Хрупкая красота: Даша Астафьева оголила плечи в чувственной фотосессии

00:04

Почти как Мадонна: 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз снялась в облегающем боди и ботфортах

23 ноября, среда
22:43

Не стала молчать: София Ротару отреагировала на ракетный удар по Украине

21:05

Меган Маркл раскрыла свое смешное детское прозвище

Реклама
20:11

Жена Остапчука засветила своего нового партнера: "Кайфанула от души"

19:45

Почему Россия никак не поймет, что Украина - это не Сириямнение

19:41

"Еще чего, не ваше дело": Лавров нахамил журналисту и устроил истерику из-за фотографииВидео

18:52

Ракетный удар по Украине: появились новые данные о массовых жертвах российской атакиВидео

18:49

В Сети появились редкие фото с первой свадьбы Сергея ПритулыВидео

18:16

Зеленский разнес Россию за массовый ракетный удар по УкраинеВидео

17:47

Известная голливудская актриса включила воздушную тревогу на концерте в Нью-ЙоркеВидео

17:46

Полный блэкаут в Украине: в Кабмине сделали важное заявлениеВидео

17:29

Оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету: Кличко рассказал, сколько удалось сбитьВидео

16:40

"Если Киев падет, Россия атакует Польшу": Моравецкий призвал помочь Украине победить РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять