Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о зверствах российских оккупантов в Украине, недавно перенес серьезную операцию на сердце. Но, как выяснилось, снов вернулся к гастролям.
Как сообщают росСМИ, поклонники недоумевают, почему артист не прошел длительную реабилитацию и призвали отдохнуть.
Как заявил Николаев, предписания врачей он не нарушал, а они разрешили ему выступать, так как его состояние не столь тревожное.
В своих соцсетях, Николаев показал, как занимается на беговой дорожке в шортах и футболке. Поклонники отметили, что музыкант очень похудел, осунулся и вид у него измученный.
Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".
А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.
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