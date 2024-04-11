Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции

Игорь Николаев показался после операции на сердце и не на шутку встревожил поклонников своим видом.

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Игорь Николаев показался после операции / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о зверствах российских оккупантов в Украине, недавно перенес серьезную операцию на сердце. Но, как выяснилось, снов вернулся к гастролям.

Как сообщают росСМИ, поклонники недоумевают, почему артист не прошел длительную реабилитацию и призвали отдохнуть.

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Как заявил Николаев, предписания врачей он не нарушал, а они разрешили ему выступать, так как его состояние не столь тревожное.

В своих соцсетях, Николаев показал, как занимается на беговой дорожке в шортах и футболке. Поклонники отметили, что музыкант очень похудел, осунулся и вид у него измученный.

Игорь Николаев уже занимается в спортзале / фото: скрин instagram.com/igor_nikolaev_music/

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

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