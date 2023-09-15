Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

Артисту поставили обширный инфаркт миокарда.

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Игорю Николаеву не в первый раз становится плохо с сердцем/Коллаж Главред, фото propaliativ, Стархит

Российский 63-летний певец и композитор Игорь Николаев, который оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, находится в реанимации.

По информации пропагандистского издания Стархит, российский певец перенес обширный инфаркт. Родных к нему не пускают.

Инсайдеры говорят, что автор хита "Дельфин и русалка" имеет серьезные проблемы с сердцем — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тоже неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним.

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Также сообщается, что Николаев находится в сознании, но к нему никому нельзя приходить.

Напомним, Накануне стало известно, что Николаев в экстренном порядке был госпитализирован в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.

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