Игорь Николаев экстренно загремел в реанимацию: в чем причина

Проблемы со здоровьем у певца уже далеко не впервые, он в тяжелом состоянии.

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Николаев попал в больницу / Коллаж Главред, фото flickr (Presidencia de la República Mexicana), скриншот YouTube (Игорь Николаев)

Российский 63-летний певец и композитор Игорь Николаев в экстренном порядке был госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщают росСМИ.

Он попал в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Вероятно, ему нужна новая операция. Сейчас композитор не отвечает на звонки и не предоставляет комментарии, пишут в российских пабликах. Жена состояние мужа никак не коментирует.

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Известно, что в январе этого года Николаева уже госпитализировали с подозрением на инфаркт. Ему установили два стента, стабилизировали состояние и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.

Напомним, частым гостем больницы Николаев стал еще во времена COVID-19. Кроме того, в марте он публично унизил Наташу Королеву на всю Россию.

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