Осталась плясать сама на сцене: Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию

Исполнительница отплясала большой юбилейный концерт в Кремле. Королевой скоро исполнится 50 лет.

Игорь Николаев, Наташа Королева, Юлия Проскурякова / instagram.com/uliaveronika, instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева и певец Игорь Николаев долгое время были мужем и женой. После развода казалось, что обиды в прошлом. Но композитор словно не желает упускать шанса сделать бывшей супруге побольнее.

Королева, которая предала свою родную Украину и поддержала войну РФ, продолжает красоваться в Росссии.

Исполнительница отплясала большой юбилейный концерт в Кремле. Королевой скоро исполнится 50 лет.

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Петь знаменитых хит Дельфина и русалку жене путиниста Сергея Глушко пришлось в одиночестве.

В Сети появились кадры, на которых заметно, что Королева пляшет одна на сцене, а кадры с Николаевым только появились на экране.

Пойти на такой шаг Королевой пришлось, видимо, потому что Николаев проигнорировал ее грандиозное выступление. Причину отсутствия Николаев не объяснил, хотя в прошлом всегда поддерживал бывшую возлюбленную.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму Наташи Королевой, Людмилу Порывай. Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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