Странный "причиндал" между ног: сын Королевой отрывается в Японии за спиной у невесты-стриптизерши

Поклонники напоминают Архипу про оставшуюся в Москве невесту, но парень внимания не обращает и продолжает веселиться.

Наташа Королева с сыном / соцсети

Сын Наташи Королевой и Тарзана, которые поддерживают войну в Украине и диктатора Путина, покинул "родную" Россию и отправился на учебу в Японию.

Как оказалось, родители-путинисты отправили 21-летнего Архипа Глушко в Страну восходящего солнца изучать язык и культуру. Только вот восточным мудростям парень предпочел другие развлечения.

Королева и Тарзан поездку проспонсировали, но благие намерения сына, кажется, были лишь тактическим ходом.

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Парня стали часто замечать в компании приятной незнакомки. Все бы ничего, но в РФ у него осталась невеста, которая специально не поехала с возлюбленным, чтобы не мешать обучению.

Тем временем Архип разгуливает с новой красоткой в парке и снимает довольно вызывающие видео. Одно из таких возмутило фанатом. Он размахивает импровизированным "причиндалом" между ног и начал целовать оленя.

Поклонники напоминают Архипу про оставшуюся в Москве невесту, но парень внимания не обращает и продолжает веселиться.

Архип Глушко с невестой / скриншот

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму Наташи Королевой, Людмилу Порывай. Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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