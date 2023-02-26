"Закругляйся, Серега": Наташа Королева заявила путинисту Тарзану о разводе

Королева призналась, что сейчас ее муж путинист Тарзан находится на гастролях, но они постоянно говорят по телефону.

Наташа Королева и Тарзан / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая отказалась выступить против войны в Украине и поддержала диктатора Путина, решилась на публичное откровение.

Российская звезда объяснила, что именно происходит в ее браке с Сергеем Глушко.

Не так давно российская балерина Анастасия Волочкова подтвердила в прессе, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса разводится. Поклонники давно подозревали разлад, поскольку Тарзан на протяжении многих месяцев сторонится супруги на людях.

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Королева призналась, что сейчас ее муж путинист Тарзан находится на гастролях, но они постоянно говорят по телефону. На сплетников брюнетка не злится. На это у нее есть причина.

"Я ему звоню, говорю: "Серега, мы опять с тобой разводимся. Может, ты опять там шалишь? Давай, закругляйся с этим делом, а то Настя тут рассказывает". Мы уже привыкли жить в постоянных слухах и сплетнях. Что поделать? Это издержки профессии", - вдруг отшутилась Королева о своем разводе с Тарзаном, пишут росСМИ.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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