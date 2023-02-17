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"Бедный дедуля, что за чучело": 77-летняя мать Наташи Королевой шокировала россиян фото с мужем

17 февраля 2023, 17:18
Положительные комментарии затерялись в потоке критики, который обрушился на 77-летнюю маму Наташи Королевой.
Людмила Порывай
Людмила Порывай / скриншот

Мама певицы Наташи Королевой, которая поддержала войну в Украине и диктатора Владимира Путина, Людмила Порывай опубликовала свежий снимок с немолодым избранником.

Поклонники завалили множеством вопросов 77-летнюю мать певицы, которая проживает в США.

Некоторые из подписчиков умудрились высказать свое сочувствие зажиточному Игорю Эльперину, с которым мать Наташи Королевой живет словно за каменной стеной.

видео дня

Положительные комментарии затерялись в потоке критики, который обрушился на 77-летнюю женщину.

Россиян не устроило то обстоятельство, что на снимке Порывай стоит не лицом к любимому мужчине, а задом. Недовольна публика осталась и прической Людмилы Ивановны. А кто-то вовсе перешел на прямые оскорбления в адрес пожилой женщины.

"Бедный дедуля, мне его жаль", "Соскучились" по вам", "Да уж", "Что за гребень на голове", - пишут россияне.

Людмила Порывай

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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