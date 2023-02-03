Бешеная прическа: Наташа Королева невероятно изменила свою внешность и напугала россиян

Певица Наташа Королева, которая родилась в Украине, но поддержала диктатора Путина и войну в Украине, продолжает жить в РФ.
После слухов о разводе с мужем Сергеем Глушко, который активно выступает против Украины и поддерживает убийства украинцев, Королева впервые вышла на публику.
Исполнительница вдруг резко изменила стиль и вывалила все свои прелести. Новый имидж смогли оценить поклонники.
На вечеринке в России 49-летняя певица щеголяла не в откровенных платьях, а в глухом костюме на запах с крупным цветочным принтом. Прическа и вовсе сильно отличалась от привычной. Брюнетка неожиданно сделала эффектное высокое афро, завив волосы в мелкие кудри.
Королева в очередной выход в люди без мужа Сергея Глушко. Пару вместе не видели уже несколько месяцев, что незамедлительно спровоцировало разговоры о расставании.
Поклонники теперь в ужасе гадают, что сподвигло Королеву сделать такой имидж.
Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.
Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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