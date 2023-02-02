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"Во всем Зеленский виноват": Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с Тарзаном

2 февраля 2023, 17:46
В России считают, что причиной разлада пары стала позиция Глушко из-за войны в Украине.
Наташа Королева
Наташа Королева и Тарзан / instagram.com/koroleva__star

В России активно обсуждают развод певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергей Глушко, который активно поддерживает позицию диктатора Путина и убивает ежедневно украинцев.

Первым о том, что Королева и Тарзан больше не вместе, сообщил российский ведущий Павел Воля.

Во время выступления в Comedy Club он выдал эту информацию, которая затем разлетелась по всем СМИ.

После масла в огонь подлила и Анастасия Волочкова. По ее словам, пара не живет вместе с весны прошлого года.

"О том, что так сказал Павел Воля, я ничего не знаю. Программу с Настей тоже не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает", - вдруг оправдала свой брак Королева.

В России считают, что причиной разлада пары стала позиция Глушко из-за войны в Украине. Известно, что муж Королевой ярый путинист.

Россияне вспомнили, что Королева из Украины и ее мама активно поддерживает нашу страну.

"Правительство Зеленского внесло ее в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны", "Мать поддерживает Украину", - пишут россияне.

На днях Королева еще больше подогрела слухи о разводе.

Как оказалось, артистка искренне переживает за своего экс-возлюбленного, о котором пришли тревожные вести.

Вскоре после того, как в Сети появилась информация о госпитализации Игоря Николаева, она публично посочувствовала ему.

"Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен", - оставила она послание в блоге артиста.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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