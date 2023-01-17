Можно позавидовать: мама Наташи Королевой раскрыла, какую пенсию получает в США

Как рассказывала Порывай, средний размер ее пенсии на 2021 год был более 500 долларов.

Наташа Королева, Людмила Порывай / скриншот

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай больше 30 лет живет в США.

Мать Королевой, в отличии от своей дочери, поддерживает Украину в войне против России и диктатора Путина.

Порывай рассказала, что в США имеет жилье и вышла там на пенсию. Однажды она назвала сумму, которую получает от американского государства.

По ее словам, она на судьбу не жалуется, хотя в США она никогда не работала. Но местное законодательство позволяет получать выплаты и не обремененным трудом людям.

Как рассказывала Порывай, средний размер ее пенсии на 2021 год был 600 долларов.

При этом ее второй супруг, который является гражданином США 50 лет, получает в четыре раза больше. На его счет ежемесячно "падает" примерно 70 тысяч гривен.

Стоит отметить, что Людмила Порывай сейчас проживает в США. Она поддержала свою родную Украину и раскритиковала своего зятя Тарзана, который поддержал войну в Украине и политику диктатора Путина.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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