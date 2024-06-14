Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

Предательница Украины Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте России, показалась на фото со своим сыном Архипом от путиниста Сергея Глушко (Тарзана).
На своей странице в соцсетях невестка запроданки Мелисса опубликовала фото с Архипом и Королевой. Отметим, сейчас Архипу 22 года, и он очень редко появляется в сети, поскольку не пошел по стопам звездных родителей.
Подписчики Мелиссы заявили, что сын Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, и даже назвали его копией композитора. Одна поклонница даже написала, что нужно сделать тест ДНК.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
Читайте больше о Королевой:
- Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ
- Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме
- Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу Королеву
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред