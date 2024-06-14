УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

Элина Чигис
14 июня 2024, 14:54
726
Сын Наташи Королевой очень изменился внешне и даже стал похож на бывшего мужа певицы.
Наташа Королева, Тарзан
Сын Наташи Королевой не похож на своего отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Предательница Украины Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте России, показалась на фото со своим сыном Архипом от путиниста Сергея Глушко (Тарзана).

На своей странице в соцсетях невестка запроданки Мелисса опубликовала фото с Архипом и Королевой. Отметим, сейчас Архипу 22 года, и он очень редко появляется в сети, поскольку не пошел по стопам звездных родителей.

видео дня

Подписчики Мелиссы заявили, что сын Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, и даже назвали его копией композитора. Одна поклонница даже написала, что нужно сделать тест ДНК.

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Читайте больше о Королевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наташа Королева Тарзан Игорь Николаев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

16:01 Украина
"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:22 Украина
HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:57 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 8228

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6487

Медведев сдал Путина с потрохами

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 3930

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку 3888

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку

Последние новости

16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военного

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

Реклама
15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

Реклама
13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

11:50

Оккупанты перебросили в Крым С-500: в ВСУ назвали две особенности комплексов

11:12

Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себямнение

11:02

Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ

10:59

Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

10:58

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Драконам - сложный день, Свиньи - избегайте сахара

10:52

Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Перепутал войну с торгами: Трамп раскритиковал пакет помощи Украине - Reuters

10:31

"Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущейВидео

10:21

Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов: в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров

10:09

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: чего от него ждать

Реклама
09:51

Ей было всего 44 года: во Львове умерла заслуженная артистка Украины

09:31

На Западе приняли решение по F-16 для Украины: в США сделали заявление

09:31

"Такой ущерб станет фатальным": Гончар сказал, по каким объектам в РФ надо бить

09:22

Гороскоп на завтра 15 июня: Девам - проблемы на фоне стресса, Весам - сильная ссора

09:17

Удары ВСУ по глубокому тылу РФ: позволит ли Байден использовать оружие США - ISW

09:00

Экономическое бронирование: текст закона и последствия

08:57

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 15 июня

08:32

Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить: детали

08:20

Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ

07:34

В РФ скулят из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомбаВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять