Предательница Украины Наташа Королева рассказала, что ее брак с Тарзаном спасает врач.

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Наташа Королева сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправилась с мужем Тарзаном в санаторий.

Во время отдыха Королева дала концерт, где выступила вместе с мужем-путинистом. Во время выступления к сцене подошел мужчина с букетом и вручил Королевой цветы. А та вдруг представила его зрителям:

"Это мой врач-психотерапевт, он наблюдает за нашей парой", - сказала предательница видео дня

Как сообщают росСМИ, Королева жалеет, что не обратилась к психотерапевту раньше, потому что тогда ей удалось бы избежать многих проблем.

Напомним, в 2021 году на свет всплыл роман Тарзана с поклонницей. Анастасия Шульженко заявила, что полтора года была любовницей супруга Королевой. Девушка показала на всю страну интимные фото и видео мужа предательницы, снятые тайком.

Супруг Королевой поначалу отпирался, но потом публично признался в том, что был неверен жене.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Напомним, предательница Украины Наташа Королева уличила своего супруга Тарзана в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.

А также известный российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове".

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