Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Путинист-стриптизер в нелепом наряде гримасничал на камеру и ковырял в носу.

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Тарзан на отдыхе с Наташей Королевой слетел с катушек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/tarzan___official

В средине мая бывшая киевлянка, а ныне - фанатка путинской россии Наташа Королева вместе с мужем-альфонсом Тарзаном (Сергей Глушко) отправилась в санатории поправлять здоровье: у обоих любителей русского мира якобы случился нервный срыв из-за хейта и "отмены" в стране-оккупанте.

Отдых на природе и процедуры помогают им очень слабо. К примеру, недавно Тарзан попал в объектив своей жены в крайне странном состоянии.

На видео, которое снимала Королева для Instagram, путинист позирует в нелепой детской шапочке в форме скальпа Шрека - персонажа-огра из одноименного мультфильма киностудии DreamWorks. Глушко, судя по всему, остался очень доволен собой.

видео дня

Позже в кадре он стал пучить глаза, гримасничать, а затем и вовсе стал ковырять в носу, изображая, что поедает содержимое. У его жены-запроданки эти выходки вызвали лишь нервный смех.

Тарзан на отдыхе с Наташей Королевой слетел с катушек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан) Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.

Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

Тарзан и Наташа Королева - последние новости:

Ранее Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне Кремля. За нелепый образ певицу в сети сравнили с клоуном и жестко раскритиковали за безвкусицу.

Также Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме. Артисты-путинисты праздновали 20 лет со дня свадьбы, и певица вырядилась в платье и фату, а ее муж-стриптизер - в наряд, который уже давно не имеет права носить.

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