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Муж Наташи Королевой Тарзан опозорил певицу на всю Россию

Мария Тупик
7 июня 2023, 22:08 обновлено 7 июня, 22:14
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Тарзан опозорил Наташу Королеву и признался в измене, когда она отдыхала.
Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан / Коллаж Главред, фото соцсети

Больше двух лет назад певица Наташи Королевой и ее муж Сергея Глушко, выступающего под сценическим псевдонимом Тарзан, оказалась в эпицентре громкого скандала. Известная "русалка"-предательница Украины уличила своего супруга в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.

Сообщалось, что из семейного гнездышка путинистов, которые поддерживают войну в Украине, украли около трех тысяч евро и украшения.

Примечательно, что в это время певица находилась на отдыхе без мужа. Подозрение тут же пало на девушек, которых Тарзан мог приводить в дом.

Поначалу танцор отпирался, но затем все-таки ему пришлось выдать правду.

"Произошел инцидент. Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня", - заявил Глушко росСМИ.

Примечательно, что недавно Королева отпраздновала в Москве свой юбилей. На нем присутствовал Глушко и мама Наташи Королевой, котороя поддерживает Украину и резко набросилась на своего зятя.

Смотрите видео, кому из россиян запрещено приезжать в Украину:

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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