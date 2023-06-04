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"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

Анна Подгорная
4 июня 2023, 21:10 обновлено 4 июня, 21:10
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Иронично, но Королева не понимает, почему ей не рады в украинской столице.
Наташа Королева
Наташа Королева рассказала, что скучает по Киеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева родилась, выросла и начала строить музыкальную карьеру в Киеве. Затем на перебралась в рф, и с тех пор поддерживает страну-агрессора.

Война в родной стране ничуть не задевает артистку - она продолжает поддерживать дружеские отношения с заядлыми путинистами, которые неприкрыто выражают свое одобрение оккупационным аппетитам кремля и геноциду украинского народа. Среди таких индивидов и муж Королевой, стриптизер Тарзан, с которым певица изображает любовь на публике.

На фоне этого смешными и издевательскими звучат ее рассуждения о том, как она скучает по родному Киеву. Кощунственное интервью распространяют росСМИ.

видео дня

Наташа Королева искренне недоумевает, почему в 2016 году ей запретили въезд в Украину на 5 лет, и почему сейчас к ней в нашей стране такое отношение. По этому поводу артистка даже высказывает сожаления, в которые, впрочем, верится с трудом.

"К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями. Они не могли понять - в какой статус артиста меня записывать - русская артистка или своя? Была дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко - на пять лет", - жалуется Королева.

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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