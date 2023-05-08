Российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами"

Из Наташи Королевой, как и из Лолиты, получилась отличная приспособленка, считает шоумен.

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Наташа Королева "принюхалась" и своего мнения про войну не имеет, убежден Рустам Солнцев / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева во время полномасштабной войны в Украине показала свою истинную сущность - сытая жизнь в стране-оккупанте для нее оказалась важнее родины.

Более того: хоть о своей позиции она скромно умалчивает, артистка демонстративно общается с представителями российского шоу-бизнеса, которые открыто поддерживают кровавый режим путина и одобряют геноцид украинцев. Среди них оказался и муж Королевой - стриптизер Тарзан (Сергей Глушко).

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у шоумена из страны на болотах, Рустама Солнцева, который прекрасно знает подковерные истории российских звезд. На вопрос Гордона о том, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове", Солнцев ответил: "Она встала перед выбором, что ей делать – либо избавляться от него, либо каким-то образом... Сейчас они милуются на каких-то курортах, она трется рядом с ним, с улыбочкой... Не то что это неуместно, учитывая, что ты украинка по крови... Это как-то выглядит издевательски".

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Впрочем, шоумен убежден, что Наташа Королева не входит в число тех, кто действительно верят в пропаганду страны-оккупанта: она просто приспособилась - ей гораздо удобней прятать голову в песок и поддакивать всем.

"Есть такое понятие как "принюхались". Вот когда вокруг дерьмо, но ты принюхиваешься – и ты его в какой-то момент уже не ощущаешь. Она принюхалась. ... А по поводу того, что мы от нее ничего не дождались – допустим, какой-то программной речи, программного заявления или хотя бы молчания по этому поводу, или хотя бы маленького намека на это на все... Они себя оправдывают следующим образом: "Нас не пускали в Украину. Я давно невъездная", "Они во всем виноваты". Как оправдывала себя Лолита? Я не знаю, веришь ли ты, что в русскоязычном Киеве ее маму якобы грохнул кто-то за русскую речь", - заявил Солнцев.

​Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, мамой артистки, которая открыто выступила в поддержку Украины в войне против России. Певица решила прокомментировать отношения с матерью.

Также певицу-предательницу заплевали за ее нелепые наряды - Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына и мужа.

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