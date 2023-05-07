Неузнаваемая: Королева "выгуляла" рыхлые бульдожьи щеки на похоронах Юдашкина

Путинистка Наташа Королева решила появится на похоронном мероприятии.

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Наташа Королева / скриншот YouTube

Певица украинского происхождения, которая предала Украину и встала на сторону России Наташа Королева, появилась на похоронах российского известного кутюрье Валентина Юдашкина.

Фото запроданки поделился пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов". Само медиа назвала Королеву "неузнаваемой", между тем, она вполне даже узнаваема. Ее выдают обвислые и рыхлые щеки, которые свисают из-под траурной вуали. Путинистка со скорбным лицом направлялась попрощаться с известным модельером.

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Наташа Королева на похоронах / Не Малахов.Сливки

Отметим, что ранее российская певица Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать террористическую Россию в войне против Украины, появилась в Москве.

Не смотря на то, что артистка переехала в Израиль, продает свое имущество в России и в целом иногда осуждающе высказывается о войне, она все же решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

Напомним, в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

Главред сообщал о том, что Королева покинула террористическую Россию накануне, чтобы потрусить обрюзглым телом на Мальдивах.

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