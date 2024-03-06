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"Будет высечен": Тарзан агрессивно угрожал коллегам перед спектаклем

Элина Чигис
6 марта 2024, 14:29
Путинист Сергей Глушко показал себя в образе греческого правителя и удивил своим агрессивным поведением.
Наташа Королева, Тарзан
Тарзан агрессивно обращался с коллегами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Сергей Глушко (Тарзан), который готов взять оружие в руки и идти воевать на стороне оккупантов против украинцев, забросил свою карьеру стриптизера. Сейчас он играет в спектакле "Басни по-взрослому" в роли Ксанфа.

На днях путинист был на гастролях и показал в своих соцсетях видео из гримерки.

Артист был одет в греческий наряд с лавровым венком на голове. Но, кажется, Тарзан забыл, что не на сцене и агрессивно начал командовать коллегами с угрозами.

видео дня

"Так, поехали… Два, три… Кто будет плохо отжиматься, будет высечен розгами! Настраиваемся на спектакль!" - кричал Тарзан.

Смотрите видео, как вел себя Тарзан с коллегами:

Отметим, артист и в реальной жизни ведет себя достаточно агрессивно. Недавно у него случился громкий скандал с тещей, которая живет в США и не поддерживает террористическую политику РФ, из-за ее позиции.

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.
Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

Напомним, предательница Украины Наташа Королева уличила своего супруга Тарзана в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.

А также известный российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове".

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Наташа Королева Сергей Глушко Тарзан
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