Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

Певица поддерживает своего мужа-путиниста, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

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Наташа Королева показала Тарзана в парадной военной форме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Бывшая киевлянка Наташа Королева вышла на новый уровень цинизма: сперва она просто молчала про войну в Украине, затем стала публично поддерживать связь с артистами-путинистами, изображать из себя жертву "киевского режима" из-за запрета на въезд. Но сегодня, когда ее страна отмечает второй День независимости в военных условиях, она превзошла себя.

На днях Королева и ее муж Сергей Глушко, который крутит полуобнаженным достоинством перед лицами чужих женщин под псевдонимом Тарзан, отпраздновали 20 лет семейной жизни. В честь этого певица и ее супруг-путинист решили возобновить брачные клятвы.

Для этого они приехали в Санкт-Петербург, где немолодая невеста напялила на себя белую фату, а жених-стриптизер - военную форму. Фото Королева показала на своей странице в Instagram. "Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме", - пишет певица.

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Весь этот приторный сироп вызывает рвотные позывы, если учесть, что Сергей Глушко - яростный поклонник войны на родине Наташи Королевой, одобряет геноцид ее соотечественников, и всячески поддерживает кровавый кремлевский режим.

Стоит отметить, что Тарзан в свое время закончил военное училище, и дослужился до звания старшего лейтенанта. Впрочем, военную карьеру он оставил еще в девяностых из-за безденежья. О том, что он офицер, Глушко вспоминает сейчас лишь для того, чтобы выдать очередную порцию отборного пропагандистского бреда. И очень кстати забывает про офицерскую честь, когда речь касается того, чтобы самому идти на войну, которую он так горячо поддерживает - стриптизеру сейчас 53 года, он все еще призывного возраста.

Наташа Королева показала Тарзана в парадной военной форме / instagram.com/koroleva__star

Ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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