"Она всех облизывает": путинистка Кудрявцева жестко опозорила Наташу Королеву в эфире

Лера Кудрявцева и Наташа Королева устроили скандал в эфире шоу на росТВ.

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Лера Кудрявцева раскритиковала Наташу Королеву / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva, t.me/korolevastar

Путинистка Лера Кудрявцева обвинила предательницу Украины Наташу Королева в лицемерии, из-за чего любительницы Путина поругались.

В эфире росшоу "ВИА Суперстар!", Королева заявила, что ей понравился один из номеров.

"Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось", — сказала предательница.

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После этого Кудрявцева, которая в восторге от страшного вторжения РФ в Украину, отметила, что она не может, как Королева "облизывать" участников и врать.

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать", — выпалила ведущая.

Королева, известна своей пылкой натурой, не выдержала и бросила поролоновую насадку от микрофона в Кудрявцеву.

"То есть я вру? Это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-то", — ответила предательница.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Ранее Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне Кремля. За нелепый образ певицу в сети сравнили с клоуном и жестко раскритиковали за безвкусицу.

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