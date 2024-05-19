В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву

Российская телеведущая имеет бурную личную жизнь, которую не перестают высмеивать в террористической стране.

https://stars.glavred.info/v-rossiyskom-shou-opustili-putinistku-kudryavcevu-10566287.html Ссылка скопирована

Лера Кудрявцева вызверилась на комиков шоу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/leratv/

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в диком восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, стала предметом насмешек со стороны ее же коллег.

По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

Так, во время выступления Лера только заикнулась: "Знаете, что у меня лучше всего получается?". "Разводиться?", — посмеялась участница ее команды. Кудрявцева в ответ только съязвила: "Очень смешно".

видео дня

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Отметим, российские пропагандистские СМИ отмечают, что Лера Кудрявцева ранее расставалась с мужем-хоккеистом не из-за его алкоголизма. А из-за измен молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".

А также недавно на съемках одного из шоу, Лера Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред