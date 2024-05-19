Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в диком восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, стала предметом насмешек со стороны ее же коллег.
По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
Так, во время выступления Лера только заикнулась: "Знаете, что у меня лучше всего получается?". "Разводиться?", — посмеялась участница ее команды. Кудрявцева в ответ только съязвила: "Очень смешно".
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Отметим, российские пропагандистские СМИ отмечают, что Лера Кудрявцева ранее расставалась с мужем-хоккеистом не из-за его алкоголизма. А из-за измен молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".
А также недавно на съемках одного из шоу, Лера Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.
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